القاهرة - هناء السيد

اختتمت قافلة علماء الأزهر الشريف بمحافظة مطروح أنشطتها الدعوية والتوعوية بلقاء موسع مع ضباط وصف ضباط وجنود وأفراد مدنيين بمديرية أمن مطروح، تحت عنوان «تحقيق الأمن بين وعي الشعب وتضحيات الجند»، حضر اللقاء اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بمبنى إدارة الأمن بالمحافظة.

وأكد أعضاء القافلة أن الانتماء والولاء للوطن من أهم أسباب الأمن، حيث أوضح د.حسن خليل عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر أن تحقيق الأمن في حقيقة الأمر مطلب الإنسان العاقل السوي المحب لوطنه، وبدونه لا حياة مستقرة ولا هادئة، وأن رجال الجيش والشرطة ممن كتب الله تعالى تحقيق الأمن على أيديهم لهم في قلوب المصريين جميعا عظيم المكانة والقدر بما يبذلون من تضحيات في سبيل تحقيق ذلك على أرض الواقع.