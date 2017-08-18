القاهرة - هناء السيد

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية وذلك بمشاركة 95 طالبا وطالبة يمثلون 17 دولة عربية.

حضر الجلسة الاحتفالية السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، ود.إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبر السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن سعادته باستضافة الأكاديمية لهذا التجمع العربي، وقال يسعدني ان أقف أمامكم على منبر الأكاديمية لأتحدث اليكم وأشارككم ذلك الحدث.

وأوضح انه تم اختيار المجموعة المشاركة في برنامج التدريب الصيفي من بين 4200 طالب وطالبة ترشحوا للبرنامج مشيرا الى أن الامانة العامة للجامعة العربية تعتبر التدريب بصفة عامة رسالة وأمانة يتم تقديمها للامة العربية لإعداد وتأهيل الديبلوماسيين العرب.