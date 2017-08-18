قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار د.محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة التحفظ على 16 عنصرا من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت اللجنة أن المتحفظ عليهم هم: عبدالرحمن يوسف عبدالله القرضاوي - محمد يوسف عبدالله القرضاوي - أسامة يوسف عبدالله القرضاوي - سهام يوسف عبدالله القرضاوي - علا يوسف عبدالله القرضاوي - أسماء يوسف عبدالله القرضاوي - هشام عبدالعليم عبدالستار - حسام الدين علي علي خلف - هشام المرسي علي المرسي - محمد اشرف أبو دوح عبدالعال - أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي - إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي - أحمد صبري عبدالعاطي محمود - أحمد محمود عادل محمد حسن - محمد احمد السيد إبراهيم - محمد يونس علي إبراهيم يونس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة امس أنه تم التحفظ أيضا على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهم عبدالواحد عبدالغني عبدالواحد عاشور، وشريف عبدالغني عبدالواحد عاشور.

وتشمل قرارات التحفظ جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أي كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والاطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي والمالكة لمكتبة «ألف»، وتم تنفيذ قرارات التحفظ على عدد 37 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي.

وقامت التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذ التحفظ على شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليه مصطفى مختار محمد صقر والمالكة لجريدة «دايلي نيوز» وشركة «بيزنس ميديا جروب» للدعاية والإعلان وشركة «كابيتال ماركتس انستتيوت»، وأسندت اللجنة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار إدارة هذه الكيانات، مشيرة إلى أن جميع هذه الشركات تدار حاليا والعمل يسير بها بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد ان لم يكن على نحو أفضل.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس إدارة 30 يونيو باتخاذ إجراءات تغيير الإدارات في بعض المدارس المتحفظ عليها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بهذه المدارس ومنها مدرسة النيل الدولية - والمدرسة المصرية الانجليزية بالزقازيق - ومدرسة البشائر الخاصة لغات - ومدرسة البشائر المتكاملة الدولية - ومدرسة المقطم الدولية للغات - ومدرسة الفتح ببنها - ومدرسة أمجاد الخاصة لغات - ومدرسة جنى دان الدولية - ومدرسة نور الدولية - ومدرسة منارة المستقبل - ومدرسة الأندلس الدولية.

وأهابت اللجنة بكل وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أخبار أو أعمال أو بيانات تتعلق بعمل اللجنة إذ تصدر بصفة دورية بيانا يتعلق بأعمالها.