القاهرة - ناهد إمام

أعلن البنك المركزي مساء امس الأول في اجتماع للجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، بعدما رفعها بما إجماليه 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين ليستقر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%. ورفع البنك أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وقال البنك: «اتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط».

من جهة أخرى، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع عدد من ممثلي الشركات الأميركية المستثمرة في مجال الأدوية في مصر بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية، الذي قال إن الغرفة تدعم توسعات الشركات الأميركية للاستثمار في مصر وتتطلع للعمل مع الوزيرة لزيادة عدد الشركات الأميركية في مصر وتوسيع حجم استثماراتها.

وقد أكد ممثلو شركات الأدوية رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى أن مصر يمكن أن تكون مركزا للاستثمار، لموقعها المتميز وعدد السكان، فأوضح فابيو لاندزابال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة «جلاكسو» أن حجم استثماراتهم في مصر وصلت الى 800 مليون دولار وهناك رغبة في التوسع في قطاع الأدوية وتملك الشركة مصنعين في القاهرة والجيزة، يمثلان نحو 8% من حجم السوق المصري. كما أشار محمد قنديل مدير شركة «أبوت» الأميركية، إلى أن شركته تستثمر في التصنيع لدى بعض شركات القطاع العام وتطوير امكانيات التصنيع بها.

كما قال مدير العلاقات الحكومية بشركة «فايزر» الأميركية انه تم الاتفاق على علاج 1.7 مليون شخص بمرض التركوما بتكلفة 50 مليون دولار على 3 سنوات حتى 2019.