القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب رسميا ان الجنيه المصري ستكون العملة الوحيدة لسداد المصروفات الدراسية سواء في المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة على حد سواء، سواء كان بالنسبة لأبناء المصريين العاملين في الخارج أو أبناء المصريين في الداخل.

وقالت اللجنة في تحذير شديد اللهجة ان المدرسة أو الجامعة التي تطالب أولياء الأمور السداد بالعملة الصعبة ستطبق عليها العقوبات القانونية، مطالبة في الوقت نفسه ولى أمر الطالب من أبناء المصريين في الخارج الذي عاد ليكمل دراسته في مصر بسداد المصروفات بـ «الجنيه» وليس «الدولار»، كما حذرت اللجنة من اي محاولة لطلب المدارس او الجامعات الخاصة لأي مبالغ خارج الإطار الرسمي للمصروفات في صورة تبرعات مالية، مناشدة المصريين في الخارج او أسرهم في مصر الإبلاغ عن أي حالة مخالفة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

من جانبه، كشف وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي ان هناك بالفعل حوالي 250 إلى 300 مدرسة مخالفة في حين ان الأغلبية ملتزمة. وأكد ان الوزارة ستعمل على دفع كل مصاريف المدارس الخاصة عن طريق الإيداع في البنك وليس عن طريق أفراد ولمنع التلاعب في قيمة المصروفات.

وقال طارق شوقي ان سداد المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة عبر البنك يؤدي إلى تقليل نسبة المدارس المخالفة في تحصيل المصاريف.

وأعلن شوقي رفضه تطبيق عقوبة اغلاق المدرسة وسحب التراخيص لأنها تؤذي الطلاب بالدرجة الأولى، مؤكدا ان من قام بتحصيل رسوم مصاريف زيادة أكثر من النسبة المقررة سنردها إلى الأهالي، وقال أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له «فلوسه». وطالب محمد صلاح رئيس جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة بنشر المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم لأن هناك بعض المدارس تقوم برفع المصروفات سنويا بشكل مضاعف.