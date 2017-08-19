كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار عن مقابر صخرية وأطلال منطقة سكنية ترجع للعصر القبطي، أثناء أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة بالمنطقة الأثرية بجوار جبانة النصارى بمدينة البهنسا في محافظة المنيا.



وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي في بيان أصدرته الوزارة امس أن المقابر الصخرية تؤرخ للقرن الخامس الميلادي وتحتوي على مجموعة من حجرات للدفن مساحتها 70x50 مترا، أما المنطقة السكنية فمساحتها حوالي 120x100 مترا وبها بقايا منازل من بينها بقايا سكن لراهب من الطوب اللبن، الأمر الذي يدل على أن المنطقة الأثرية بجبانة النصارى كانت مجمعا للرهبان.