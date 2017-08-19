القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعد أكثر من 70 نائبا مشروع قانون جديد يلزم المصري المسافر في الخارج للعمل بعقود خاصة أو العمالة الحرفية بتسجيل أنفسهم في القنصليات المصرية المنتشرة في جميع دول العالم ومراقبة ذلك من خلال المطارات المصرية عند السفر للعمل للحفاظ على حقوق العاملين وإمكانية التواصل معهم في الدول المضيفة وعدم ضياع حقوقهم في حالة نشوب أي أزمة في العلاقة بين المصري وصاحب العمل.



وأكد النواب ان تسجيل المصري نفسه في القنصليات سيكون مجانا دون سداد أي رسوم مالية، كما انه لن يفرض عليه أي أعباء مالية تجاه وطنه ولن يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على عمله في الخارج كما يتصور البعض.