«حماقي مرشح بقوة »

مسؤول قريب من فريق العمل ببرنامج the voice ، مؤكدا أن الفنان المصري محمد حماقي هو احد أبرز المرشحين للمشاركة في لجنة برنامج the voice هذا العام وهو يتم التفاوض معه حاليا. وبعد أن انتشرت أخبار تقول إن الفنان محمد منير سيكون ضمن لجنة the voice ، ذكرت مواقع فنية أن الخبر غير صحيح وانه لن يشارك وقد رفض الفكرة من الأساس.