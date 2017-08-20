قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه لا تفاوض مع أي عامل يعطل الإنتاج، لأنه لا يجوز أن تكون هناك مطالب في ظل تعطيل العمل وتوقف الماكينات وعرقلة الإنتاج.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إضراب عمال غزل المحلة، الذي بدأ في 6 أغسطس الجاري بسبب مطالب مالية، خلال لقاء الوزير بالصحافيين والإعلاميين امس.

وأضاف أن مديرية القوى العاملة بالغربية تواصلت مع العمال المضربين عن العمل لإعادة تشغيل المصانع دون جدوى حتى الآن، مشددا على أن الوزارة ليست ضد العامل المصري الذي يعد الأكفأ والأشرف على مستوى العالم، ولكن القانون ينظم مسألة الإضراب ولا يمكن أن نسمح بتعطيل الإنتاج.