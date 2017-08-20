أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة امس مع وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي، والأردن أيمن الصفدي في ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، المجتمع الدولي الى توفير المناخ المناسب لبدء عملية التفاوض وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وأعربوا عن تقديرهم للدور الأميركي في دفع عملية السلام، وشددوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال الوزير شكري إن بيان القاهرة الصادر عن الاجتماع أكد أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود الحالية والعمل على إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال.