القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تعهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالانتهاء من تنقية جميع بطاقات التموين اعتبارا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لحصول جميع المواطنين على الخبز من البطاقة. وقال مستشار وزير التموين محمد سويدان: إن الوزارة طبعت 180 ألف بطاقة بدل فاقد، مؤكدا ان المواطن المغترب الذي لا توجد معه بطاقة للحصول على خبز يتوجه إلى أقرب مكتب تمويني للحصول على ورقة لأخذ الخبز لحين استخراج بطاقة، وطالب المواطنين بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة لتسجيل بياناتهم والتأكد من ذلك لاستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالفة.