ضبط 3 عناصر تكفيرية.. وإحباط هجرة غير شرعية لـ 47 شخصاً

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء من اكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، و8 دراجات نارية، وعربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط 3 تكفيريين وسيارتين بهما عدد كبير من لفافات البانجو المخدر على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

من جهة اخرى، أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالا بـ32 مليونا و281 ألف جنيه، وإبلاغ المستشار النائب العام بجميع الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.

هذا وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث جاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

بموازاة ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 16 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، لقيامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015، حيث جاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم بعدما انتهت من الاستماع إلى جميع أوجه المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعات المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين.

الى ذلك، نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ في إحباط محاولة 47 شخصا للهجرة غير الشرعية من بينهم 21 من جنسية أجنبية، و26 مصريا من محافظتي القليوبية والبحيرة حال محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية عبر مياه البحر المتوسط إلى أوروبا حيث تمكنت من ضبط القائمين على عملية التسفير وهو أيمن.م.ع (39 سنة - صياد)، ومصطفى.ا.م (46 سنة - صياد)، مقيمان بدائرة المركز بتجميع عدد من الأشخاص المصريين والأجانب بمنزل الثاني لاستقلال إحدى عائمات الصيد للسفر إلى دولة أجنبية عبر مياه البحر المتوسط نظير مبالغ مالية من كل منهم.