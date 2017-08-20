تطوير ميناء الصيد في طور سيناء بـ 195 مليون جنيه ومحطة تحلية المياه بـ 428 مليوناً

افتتاح أول مصنع لتصنيع لمبات الليد في جنوب سيناء باستثمارات 32 مليون جنيه جنوب سيناء - ناهد إمام

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ان هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بمتابعة خطط تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات وفي مقدمتها سيناء، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في إطار استراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها امس الوزيرة لمجموعة من المشروعات في محافظة جنوب سيناء وتحديدا بمدينتي الطور وشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والعميد وائل نعيم ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وطالبت بسرعة الانتهاء من تطوير ميناء الصيد بطور سيناء ومصنع الثلج التابع له.

كما أعلنت في تصريح لـ «الأنباء» عن إقامة أول منطقة استثمارية حرة في نويبع، الى جانب الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية على إقامة 4 محطات تحلية مياه في دهب ونويبع وأبو رديس ورأس سدر بتكاليف استثمارية تقدر بـ 114 مليون دولار.

هذا، وتفقدت الوزيرة، أعمال التطوير بميناء الصيد، بكلفة 195 مليون جنيه والذي يهدف لإنشاء ميناء حديث للصيد البحري لخدمة العاملين بقطاع الصيد بمنطقة الطور والمناطق المجاورة، وذلك من خلال أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للميناء الحالي وملحقاته، وينقسم المشروع إلى 3 مراحل، حيث تشهد المرحلة الأولى توسيع الرصيف البحري ليكون بطول 230 مترا بدلا من 70 مترا وعمق 5 أمتار بالإضافة إلى مبان إدارية وخدمية، وجار الانتهاء من أعمال الرصيف البحري، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بإضافة رصيف جديد بعمق 6 أمتار وطول 160 مترا وزيادة مساحة الميناء لتبلغ 55 ألف متر مربع لتوفير طريقي دخول وخروج وبوابات حديثة بجانب توفير مبنى للجهات السيادية والجمارك، كما تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء مصنع بلاط بمسطح 2500 متر مربع، وإنشاء ثلاجة تبريد لحفظ الثلج على مساحة 32 مترا مربعا.

كما افتتحت، أول مصنع لإنتاج لمبات الليد في جنوب سيناء المقام على مساحة 1000 متر بتكلفة 32 مليون جنيه ويوفر 25 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة سيناء.

إلى جانب ذلك، استمعت نصر إلى شرح من محافظ جنوب سيناء، حول مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بقدرة 30 ألف م3، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما وجه الدعوة الى المستثمرين لإقامة مشروع مركز ومشفى عالمي للسياحة العلاجية بمنطقة حمام موسى.

كما تفقدت نصر مشروع المزرعة الحيوانية والذي وفرت الوزارة له تمويل وتنفذه مؤسسة «مصر الخير» ويقع على مساحة 30 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه، واستمعت إلى شرح من محسن محجوب أمين صندوق المؤسسة حول مزرعة طور سيناء، التي تعد أول محطة للإنتاج الحيواني بمحافظة جنوب سيناء لتشغيل شباب سيناء خاصة بدو سيناء وذلك لأول مرة في محطات إنتاج حيواني وبدأت العمل بطاقة 6000 رأس تسمين في العام، وتمت توسعة المحطة لتصل الى 20 ألف رأس تسمين بقري في العام، وقامت بتشغيل 750 شابا بإجمالي تمويل واستثمارات وصلت الى 300 مليون جنيه، وإخراج حوالي 15 ألف حيوان تسمين الى السوق المصري (لحوم حمراء)، وكان متوسط ربح الشباب المشارك في المشروع حوالي 30 ألف جنيه خلال فترة من 5 الى 6 أشهر.

واختتمت الوزيرة، زيارتها لمدينة طور سيناء، بزيارة مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي وفرت لها الوزارة تمويل بقيمة 250 مليون دولار، وينفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث أشادت الوزيرة بجهود القوات المسلحة في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له.

وأوضحت نصر أن الجامعة سيكون لها دور كبير وحيوي في الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة، وستتيح لسكان سيناء وغيرهم فرصة لتعليم جامعي يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوافرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرة الى أن تنفيذ الجامعة سيتم في 3 مدن، هي مدينة الطور وستشمل 3 كليات، كلية الهندسة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعة والتكنولوجيا بالإضافة إلى إدارة الجامعة وسكن للطلبة والملاعب والمباني المساعدة، كما ستتم إقامة كليات في مدينة رأس سدر هي كلية الزراعات الخاصة وكلية العلوم المالية والإدارية بالإضافة إلى سكن للطلبة، وتتضمن مدينة شرم الشيخ كلية الألسن واللغات وكلية السياحة والفنادق بالإضافة إلى سكن للطلبة.

وتفقدت الخطوات التنفيذية لمشروع الطريق الأوسط الذي يقع به مقر جامعة الملك سلمان.

هذا، وقد قامت نصر ومحافظ جنوب سيناء وممثلو قوات شرق القناة لتنمية سيناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة شرم الشيخ، كما تم عقد لقاء مع مستثمري جنوب سيناء ونواب مجلس الشعب والتنفيذين بالمحافظة للتعرف على متطلبات المستثمرين إلى جانب عرض حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة قدمه م. كرم معوض بالمحافظة.