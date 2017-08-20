قرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الذي عقد امس بمقر جامعة الإسكندرية برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، أن يبدأ العام الجامعي الجديد (2017 - 2018) يوم 16 سبتمبر المقبل.

وفي بداية الاجتماع، أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، بألا يحرم طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.

كما أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.