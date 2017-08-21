القاهرة - ناهد امام

أعلن، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي أنه تم سحب 23768 كراسة شروط، في 3 أيام، لحجز40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة)، من فروع بنك التعمير والإسكان الـ8 التي تم الإعلان عنها، مؤكدا ان 5 اكتوبر هو اخر أيام الحجز.

وفي سياق آخر، أوضح الوزير أنه تلقى تقريرا من بنك التعمير والإسكان عن معدلات دفع المقدمات وسحب كراسات شروط حجز24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، حيث أفاد التقرير بأن هناك 61079 مواطنا دفعوا مقدمات الحجز، وتم سحب 165022 كراسة حتى الآن.

واضاف: دفع 46209 حاجزين مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 117974 كراسة شروط، بينما قام 13404 حاجزين بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 39269 كراسة شروط، إضافة إلى 1466 حاجزا دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، وتم سحب 7779 كراسة شروط.

وأكد أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض، وكذا سحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 مساء بفروع بنك التعمير والإسكان.