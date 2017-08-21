القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلنت وزارات التموين والتجارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى استعدادا لطرح لحوم الاضاحي الحية والمذبوحة خلال هذا الاسبوع في الوقت الذي بدأت فيه الاجهزة الرقابية تنفيذ حملات مشددة لحماية المستهلك من جشع التجار او بيع لحوم فاسدة كما بدأت عمليات انتشار شوادر اضافية لبيع اللحوم لتحفيف التكدس امام المجمعات الاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية المتنقلة لبيع اللحوم في مختلف الأحياء وصولا الى القرى لتوفيرها بأسعار مقبولة بعد ان سجلت اسعار اللحوم بين 140 و150 جنيها للكيلو وسط توقعات بأن يقفز السعر 10 جنيهات اخرى للكيلو قبل ايام من عيد الأضحى، علما ان حركة السوق تشير الى انخفاض المبيعات بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي وفقا لما اكدته اللجنة الاقتصادية في البرلمان.