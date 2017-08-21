القاهرة ـ هالة عمران

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من ربط قاعدة بيانات الضمان الإجتماعي والمتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة بقاعدة البيانات القومية، والتي سيتم بمقتضاها تنقيه بيانات المستفيدين لحظيا واستبعاد غير المستحقين، حيث قال مدير برنامج الحكومة الإلكترونية م.محمد عطية إنه جار الانتهاء من ربط قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية الرئيسية كافة خلال 5 سنوات، موضحا أنه بمقتضاها ستتخلص الحكومة من الأرشيف المتعلق بالمستندات الرسمية بعد تحويله إلى سجل إلكتروني بحلول العام 2022، على أن تنتهي جميع الجهات الفرعية الأخرى من ربط قواعد بياناتها في 2030، مشيرا إلى أن هناك جهدا متواصلا بين التخطيط والعديد من الوزارات الأخرى لاستكمال عملية ميكنة وربط قواعد البيانات الخاصة بهم، وفي مقدمتها وزارات التموين والانتاج الحربي والتعليم.

واضاف: إن قواعد البيانات القومية مؤمنة بطريقة محكمة من خلال كابلات أرضية تنقل البيانات مشفرة لا يمكن قراءتها لغير الجهات الحكومية المسموح لها، وفق نظام مطبق في 14 دولة أوروبية بعد أن اضيف إليه خصائص وعناصر خاصة الحماية تتعلق بالتجربة المصرية.