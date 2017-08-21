جنوب سيناء ـ ناهد إمام

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر النقاب عن اتخاذ الخطوات لتحويل بعض المناطق في مدينة شرم الشيخ إلى منطقة ذات طابع خاص وإصدار قانون خاص بتعاملاتها والاستفادة من المزايا المقررة لذلك من خلال إعداد مسودة مذكرة أولية توضح أسباب ذلك ورفعها لرئيس الجمهورية ومناقشتها في المجلس الأعلى للاستثمار أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما يمكن تطبيق نفس الفكرة أيضا على المناطق الحدودية مثل طابا ونويبع.

وقالت سحر نصر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال زيارتها التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة الطور وشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والعميد وائل نعيم ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الجيش المنفذين للمشروعات، ان البنك الدولي أبدى استعداده لدعم القطاع الخاص وتمويله لإقامة محطات الطاقة الكهربائية الشمسية النظيفة.

وأشارت إلى انشاء اول محطة للطاقة الجديدة والمتجددة بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 85 الف متر مربع لانتاج 10 آلاف ميغاواط سنويا بتكلفة إجمالية تصل الي مليار جنيه تنفذ على مرحلتين تأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وقالت ان افتتاح المرحلة الاولى من المحطة سيتزامن مع اعياد 6 اكتوبر وذلك تفعيلا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي العام الماضي ومن المنتظر ان يتم افتتاحها خلال المؤتمر الدولي للشباب في نوفمبر المقبل.

واصافت انه سيتم ربط المحطة بالشبكة الرئيسية للكهرباء ضمن الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والمجلس الأعلى للطاقة الجديدة والمتجددة والنووية مما يعطي دفعة قوية للاستثمار في جنوب سيناء.

وأضافت نصر أنها تقدمت بعدد 11 مشروعا إلى مجلس النواب بشأن إنشاء مناطق استثمارية في مختلف المحافظات.

بدوره، كشف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة النقاب عن أن جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ في استقبال الطلبة في اكتوبر 2018 عقب انتهاء عمليات التنفيذ التي تمت بكلفة 300 مليون دولار، حيث سيتم استقبال الطلبة في 3 مدن هي: مدينة الطور وستشمل 3 كليات، كلية الهندسة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعة والتكنولوجيا بالإضافة إلى إدارة الجامعة وسكن للطلبة والملاعب والمباني المساعدة، كما سيتم اقامة كليات في مدينة رأس سدر هي كلية الزراعات الخاصة وكلية العلوم المالية والإدارية بالإضافة إلى سكن للطلبة، وتتضمن مدينة شرم الشيخ كلية الألسن واللغات وكلية السياحة والفنادق بالإضافة إلى سكن للطلبة.