القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله عن مبادرة لتشكيل ائتلاف جديد برئاسته تحت اسم ائتلاف «حب الوطن»، موضحا لـ «الأنباء» ان الائتلاف هدفه مساعدة الدولة في السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار.

وأضاف أن الائتلاف ركز على تقديم الخدمات التي تهم المواطن، ليس في مجال الغذاء فقط، بل في مجالات متعددة منها عقد صالونات ثقافية للترويج لها.

وأشار وهب الله إلى أن الائتلاف قوامه الأساسي مكون من عمال مصر ومكون من فئات عديدة من المجتمع المصري بهدف تقديم خدمات للمواطنين في كل المجالات، ويستهدف الوصول إلى المواطنين بالقري والنجوع بالصعيد وتوفير الخدمات لهم.



من جانبه، قال نائب رئيس الائتلاف حسام فودة: إن باكورة أعمال الائتلاف إطلاق مبادرة لتشغيل الباعة الجائلين بالكامل وتشغيل المصانع المتوقفة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.



وأضاف فودة أن منطقة الترجمان سيتم افتتاحها خلال 24 ساعة فقط بالتعاون مع نائب محافظ القاهرة، وسيتم توفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة بشكل لا يتصوره أحد.



وكشف فودة عن قيام أحد المصريين المقيمين بسويسرا بتوريد لحوم برازيلية لبيعها في منطقة الترجمان مقابل 78 جنيها للكيلو واللحم الهندي مقابل 68 جنيها للكيلو وتوفير زوج السمان مقابل 17 جنيها والعادي الزوج بـ 15 جنيها، وزوج الحمام بـ 45 جنيها وكيلو الكبدة البقري 29 جنيها وسعر الأرنب الكيلو بـ 33 جنيها وسيتم بيع كيلو الدجاج البيضاء بـ 21 جنيها واللحم السوداني الكيلو بـ 80 جنيها.