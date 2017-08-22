القاهرة ـ ناهد إمام

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر امس مع بعثة البنك الدولي برئاسة اشيش خان مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي لمصر البالغة مليار دولار من اصل 3 مليارات لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالي لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية.



وأشادت بعثة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة، وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

من جهة اخرى، عقدت مساعدة الوزيرة غدير حجازي اجتماعات مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية تم خلالها استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات البرنامج الممولة من الصندوق بقيمة 1.5 مليار دولار التي تتضمن 10 مشروعات في مختلف قطاعات التنمية بالدولة مثل الإسكان، والموارد المائية، والزراعة، والتعليم العالي، الطرق.