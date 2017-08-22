القاهرة - ناهد إمام

أعلن رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، م.جمال طلعت، الانتهاء من تنفيذ نحو 90% من المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بالمدينة، وأشار إلى البدء في تنسيق الموقع وتنفيذ شبكات المرافق، والمياه، والغاز، والبدء في تنفيذ الأسوار الخاصة بالمشروع، متوقعا بدء تسليم الوحدات نهاية العام الحالي، وعن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، أكد طلعت الانتهاء من حفر أساسات 21 عمارة بالمشروع، بواقع 504 وحدات سكنية، وصب الخرسانة العادية لـ 7 عمارات، والخرسانة المسلحة لـ 3 عمارات .