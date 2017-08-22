قررت جامعة قناة السويس إحالة د.منى برنس أستاذة الأدب الإنجليزي في الجامعة والتي نشرت فيديوهات راقصة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى مجلس التأديب ووقفها عن العمل وخصم ربع راتبها.

ونص قرار الجامعة على إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لما ثبت من نشرها عدة فيديوهات راقصة لها مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة، وهو ما يحط من هيبة أستاذ الجامعة، ومن رسالته ومن مسؤوليته عن نشر القيم والثقافات النبيلة والارتقاء بها.

في المقابل، ردت أستاذة الأدب الإنجليزي قائلة إنها لا تفهم حقيقة وصف الاتهامات الموجهة لها أو معناها، كما اعتبرت على صفحتها على الفيسبوك الاتهامات من القرون الوسطى ومن بقايا «محاكم التفتيش».