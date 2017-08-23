تدمير 9 سيارات أسلحة على حدود ليبيا

تسليم أول دفعة من أراضي الـ 1.5 مليون فدان المستصلحة اليوم القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

بعد أسابيع من قرار تشكيله، يعقد المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الخميس لمناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس ان الاجتماع سيناقش آليات مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووضع خطة واضحة ومدروسة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والثقافية والتعليمية لمواجهة أزمة القصور ونشر الصور الصحيحة للإسلام، واشار الى انه سيكون للمجلس مقر مستقل وآلية عمل ومتابعة بشكل يومي. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين. كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د.غادة والي بأن توصيات الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية بالأردن بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية ستعرض على الاجتماع.

معلومات استخباراتية

بموازاة ذلك، أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ان القوات الجوية نجحت في تدمير 9 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات على الحدود الغربية مع ليبيا بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، كما وجهت القوات الجوية في توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة برفح بشمال سيناء تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر الإرهابية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة.

من جهة اخرى، توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى ليتوانيا امس قادما من روسيا واستونيا في إطار جولته الأوروبية التي تشمل الدول الثلاث، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى داليا جريبوسكايتى رئيسة ليتوانيا تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل التأييد بمختلف المحافل الدولية، كما عقد شكري لقاءات مكثفة مع كل من رئيس الوزراء الليتواني، ووزير الخارجية.

القمح الروماني

قضائيا، قالت مصادر قضائية إن النائب العام سيصدر قرارا بشأن شحنة القمح الروماني التي رفضتها إدارة الحجر الزراعي، ومن المرجح رفض الشحنة وإعادتها مرة أخرى إلى بلد المنشأ، حيث رفضت إدارة الحجر الزراعي المصرية شحنة من القمح الروماني يبلغ حجمها 63 ألف طن هذا الأسبوع لتلوثها ببذور الخشخاش، وأحالت القضية إلى النيابة العامة. كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

براءة حسين سالم ونجليه

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبوبكر قد أصدرت في أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين سالم ونجليه خالد وماجدة بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.

الريف المصري

في غضون ذلك، اعلن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري م.عاطر حنورة ان الشركة التي تدير مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان ستبدأ اليوم الأربعاء في تسليم أراضي المرحلة الأولى من الطرح الأول للمشروع من أراضي منطقة المغرة البالغة 60 ألف فدان وسيتم تسليم باقي المساحات على مدار الأسابيع القادمة، وأضاف انه بمجرد الانتهاء من إنشاء المدقات الخاصة بالأراضي يتم تسليمها مباشرة، مؤكدا ان صغار المزارعين الذين سيتسلمون الأراضي أنهوا الدورات التدريبية التي أعدتها الشركة لتدريبهم على زراعة الأراضي وإدارة شركات التسويق الخاصة بهم، واكد ان غير الملتزمين بزراعة الأرض سيتم سحبها منهم وسيخسرون الأموال التي دفعوها مهما كان وضعهم ولن نترك الفرصة لتسقيع الأراضي.