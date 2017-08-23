اعداد - مجدي عبدالرحمن - ناهد امام

علمت «الأنباء» أن وزارة الكهرباء قررت التعاقد مع شركة فالكون جروب الأمنية لتتولى قراءة العدادات تعويضا عن العجز في عدد الكشافين، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقود خلال أيام على أن يبدأ التنفيذ في غضون شهرين من التعاقد أي قبل نهاية 2017، حيث تمنحها الوزارة فرصة 60 يوما لتعيين الموظفين وتدريبهم.

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصليحي بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي الجديد الذي يستهدف تغطية جميع المناطق المحرومة من المجمعات، أو التي تبعد عنها خاصة في القرى، وهي عبارة عن مجمعات صغيرة لا تقل مساحتها عن 30 مترا مربعا تباع فيها جميع السلع بأسعار تقل عن القطاع الخاص كثيرا، وتكون عبارة عن «ميني مجمع استهلاكي».

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بدأت امس فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني، بشرم الشيخ، تحت عنوان «الخطة العالمية لأمن الطيران»، بحضور رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) د.برينارد أليو، ووزير الطيران شريف فتحي، ووزراء ووفود 65 دولة، وممثلو 10 منظمات دولية، على أن يتم اعلان توصيات المؤتمر بالجلسة الختامية غدا الخميس.

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أشاد المجلس القومي للمرأة بانتخاب د.ملك زعلوك الأستاذ الممارس ومدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بكلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة الأميركية في القاهرة، كأول مصرية لرئاسة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

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وصلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ورئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، امس إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في إطار جولة تشمل سنغافورة أيضا وتستمر حتى 26 أغسطس الجاري، يلتقيان خلالها كبار المسؤولين والمستثمرين في كلا البلدين.

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قررت وزارة المالية إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية بشكل نهائي، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.وفي هذا الإطار، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل برامجها، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.