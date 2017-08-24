الطبيب بشر يعمل تحت ضغوط كثيرة.. وفي ظروف قد تكون في اغلب الأحيان غير مواتية فهو لا يعمل طبقا لساعات محددة.. وقد يعمل لأوقات متأخرة او يكون تحت الطلب ويضطر إلى العمل في ساعات مبكرة جدا من اليوم.. وبلاشك فان كل هذا يؤثر على اداء الطبيب وفي محاولات عديدة في أنحاء العالم زادت الضغوط على الكيانات الطبية لتحديد عدد المناوبات وساعات العمل للأطقم الطبية في مواجهة النقص الحاد والمستمر في الكوادر الطبية.

ومن اجل اداء أفضل، يحتاج الطبيب إلى اجازة في كل فترة حتى يستعيد نشاطه ويستعيد حيويته حتى يستطيع الاستمرار في أداء عمله بمعدلات أفضل.. يحتاج أن يبتعد عن الجو الطبي ولو لفترة ولكن أجد في ذلك صعوبة ببعض الأحيان فالجميع يلجأ إليك حتى في أوقات الاجازة ولا نستطيع ان نردهم.. اذكر عندما بدأت العمل في بريطانيا وبعد 6 أشهر تماما طلبني الاستشاري إلى مكتبه وقال لي ما موعد إجازتك؟..استغربت طبعا وقلت لم احدد بعد.. فقال لقد أتممت 6 أشهر بدون اجازة..قلت نعم وأنا تعودت على هذا على مر السنوات..فقال لابد ان تأخذ بعض الوقت حتى تستعيد نشاطك.. ليس لتقصير منك ولكن للمحافظة على سلامتك البدنية والذهنية.. طبعا بالنسبة لشخص لم يأخذ اجازة لمدد طويلة كان هذا مستغربا.. وقال سوف تأخذ اجازة لمدة 10ايام مدفوعة الأجر.. وكانت أول اجازة لي بالأمر المباشر.