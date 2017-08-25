ناهد إمام

أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي والمحلي، واضاف خلال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران لإفريقيا والشرق الأوسط بشرم الشيخ امس «ان مصر لديها 22 مطارا ونعمل حاليا على إضافة خمسة مطارات أخرى».

وشدد وزير الطيران المدني علىحرص الوزارة على التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك المعدات والتدريب والسعي لاستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار فتحي إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 60 مليون دولار في المرحلة الأولى لدعم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة في الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل وأجهزة خاصة بالمسح الضوئي الشامل، وأجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد في التفتيش على الركاب والبضائع.

وفيما يخـص الملاحة الـجوية والتنامي المتسارع في نظم المراقبة الجوية، قال الوزير «إننا قد بدأنا في مشروع تطوير أنظمة الملاحة وتنظيم الحركة الجوية بتكلفة حوالي 300 مليون دولار لضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوية ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع الكبير في نهاية عام 2019».