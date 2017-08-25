القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

في أقل من عام وشهرين استطاعت وزارة الإسكان تحويل حلم العاصمة الإدارية الجديدة إلى حقيقة وواقع بالفعل، حيث انتهت شركة المقاولون العرب من اللاند سكيب الخاص بالعمارات التي تنفذها في الحي السكني بمشروع العاصمة الإدارية، كما انتهت من تشطيب واجهات العمارات.

وزير الإسكان د.مصطفى مدبولي تفقد الحي السكني بمشروع العاصمة الإدارية، للاطمئنان على معدلات التنفيذ في إطار الحملة التسويقية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيتم طرح وحدات الحي السكني بمشروع العاصمة الإدارية عقب إجازة عيد الاضحى.

في سياق آخر، أعلن نواب لجان القوى العاملة وحقوق الإنسان والشؤون الصحية إعداد مشروع قانون جديد يطبق نظام الرعاية الصحية الكاملة للمصريين العاملين في الخارج، وكذلك يضمن توفير التأمين الاجتماعي الكامل لهم، ليضمن بذلك لكل عامل مصري في الخارج معاشا بعد عودته النهائية خاصة من أصحاب المهن الحرة والعمالة العادية.



إلى ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة للعناصر الإرهابية، في إطار خطتها لملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وما يطلق عليها حركة «حسم» كواجهة إعلامية، والمضطلعين بارتكاب العديد من حوادث العنف خلال الفترة الماضية، حيث لقي اثنان من أبرز كوادر جناحها المسلح مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطهما بإحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة وادي النطرون.