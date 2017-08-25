القاهرة - هالة عمران

أصدر م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه.

وينص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية امس - على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كلا من العميد خالد محمد عارف إبراهيم ومحمد محمود أحمد الإتربي ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كلا من: د.محمد سامح عمرو ومحمد عبدالعزيز عبدالفتاح.