وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير حول كل الجهود التي بذلت حتى الآن في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مع مراجعة الدراسات التي سبق إعدادها من قبل الوزارات المختلفة، تمهيدا لإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس السيسي امس الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحافي إن الرئيس السيسي تحدث في بداية الاجتماع عن أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن، لاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، والذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره، وهو ما يتطلب التحرك بخطى ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية.

ووجه الرئيس السيسي بقيام المجلس بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كما أكد أهمية أن يساهم المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، بالإضافة إلى وضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم.