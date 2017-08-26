سابقة تاريخية.. تعيين 6 مستشارات لرئاسة أقسام بهيئة قضايا الدولة

تصفيه 6 تكفيريين شمال سيناء

شركتان لتطوير إشارات كهرباء السكك الحديدية





القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

في زياته الأولى الى القاهرة منذ توليه منصبه الجديد، اتهم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت جماعة الإخوان باستخدام الغموض لإخفاء أجندتها المتطرفة في مصر، مؤكدا أن بريطانيا ستفرض رقابة مشددة على سلوك التنظيم الذي صنفته القاهرة إرهابيا.

كلام بيرت الذي يزور القاهرة حاليا جاء ضمن مقالة له في صحيفة «الأهرام» المصرية.

وتضمن المقال تأكيد رفض بريطانيا القاطع لمهادنة كل من يروج أو يدعم أو يتبنى الأفكار المتطرفة التي تقود إلى ممارسة العنف ضد المجتمعات، وأن بريطانيا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوصيات تقرير مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين الصادر عام 2015.

وكان بيرت قد التقى وزير الخارجية سامح شكري اول من امس وبحث معه العلاقات الثنائية بين الدولتين وجهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل عملية السلام، والأزمتان الليبية والسورية، والوضع في كل من اليمن والعراق، حيث أكد الوزير البريطاني الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر، مشيرا ان المبعوث التجاري البريطاني سيزور مصر قريبا، وأن هناك برامج تعاون مهمة بين البلدين حاليا في مجال التعليم تستهدف المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

اتصال ترامب

الى ذلك، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا من نظيره الاميركي دونالد ترامب لتجديد تأكيد رغبة واشنطن في تعزيز العلاقات مع مصر، بعد ان ابدت القاهرة انزعاجها من خفض المساعدة المالية الأميركية، ووصفت الامر بأنه «سوء تقدير».

وقال بيان للرئاسة ان ترامب اكد خلاله الاتصال على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها.

بدوره، اعرب السيسي عن تقديره للرئيس ترامب مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

تعاون عسكري ياباني

من جهه اخرى، عاد إلى القاهرة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية للعاصمة اليابانية طوكيو استغرقت عدة أيام، أجرى خلالها العديد من المباحثات المثمرة مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار المسؤولين بالقوات المسلحة اليابانية على صعيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تناولت المباحثات زيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين في مجال التطور التكنولوجي والتطور العلمي وتبادل الخبرات في مجالات العلوم الحديثة، كذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

تصفية وتدمير مخازن

الى ذلك، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء من القضاء على 6 تكفيريين شديدي الخطورة وإصابة 4 آخرين وتدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عثر بداخلها على أكثر من 350 عبوة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 12 وكرا للعناصر التكفيرية، و7 عربات أنواع، و13 دراجة نارية، جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

تعيين 6 مستشارات

قضائيا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء هيئة قضايا الدولة أصدر رئيس الهيئة المستشار حسين عبده خليل، قرارا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن القرار جاء للدور المميز للمرأة في المجال القضائي.

وأشار إلى أنه قرر أيضا إنشاء 22 فرعا جديدا لهيئة قضايا الدولة بهدف حسن تنظيم سير العمل بالهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى القضائية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لعدة محاكم في معظم محافظات الجمهورية.

تطوير السكة الحديد

في غضون ذلك، عقد وزير النقل د.هشام عرفات اجتماعين منفصلين مع شركتين من الشركات المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات في إطار المتابعة الدورية لمشروع تطوير منظومة الإشارات الكهربائية بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما التقى بمسؤولي شركتي تاليس والستوم لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع المهم الذي سيساهم في رفع معدلات الأمان وسلامة سير القطارات.

وأكد الوزير ضرورة قيام الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال وتقديم جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وضرورة التزام الشركات بتنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المقدم وأي تأخير عن ذلك يتم توقيع غرامات تأخير طبقا للتعاقد، وضرورة التعاون بين الهيئة والشركات المنفذة والمحليات لإنهاء التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال.