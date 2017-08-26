القاهرة - ناهد إمام

اتفق رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، مع هيئة موانئ سنغافورة على عودة العمل مرة أخرى بميناء شرق بورسعيد، بعد توقف المفاوضات لشهور ماضية.

وكان مميش ونصر قد أجريا خلال الزيارة التي يقومان بها حاليا إلى سنغافورة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري، ووزير النقل في سنغافورة، وكذا كبار مسؤولي الميناء، واتفق الجانبان على قيام وفد رفيع المستوى من مسؤولي ميناء سنغافورة بزيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا، لاستكمال الأعمال طبقا للمخطط العام لمشروع ميناء شرق بورسعيد.



من جهه أخرى، وقعت نصر مذكرة تفاهم مع معهد التدريب الفني السنغافوري للتعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.



وذكر بيان للوزارة أن الوزيرة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره السنغافوري لتفعيل الشراكات والتعاون بين الجانبين.