تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط بحار تركى بحوزته طائرة تجسس أثناء تواجده بميناء بورسعيد.
فقد تلقى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء سيد عزب، إخطارا من مدير مباحث الإدارة العامة اللواء عبدالعزيز كمال، يفيد بتمكن الخدمات المعينة بوحدة التفريعة (ميناء بورسعيد) من ضبط «بيدر. ج. م» تركى الجنسية، ويعمل بحار على الباخرة memht exoy تركية الجنسية، وبحوزته طائرة بريموت كنترول ذات تقنية عالية جدا (كاميرا جميع الاتجاهات، بلوتوث)، والتي تستخدم في أعمال التجسس ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.