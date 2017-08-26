القاهرة - ناهد إمام

أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، أن هناك عروضا ملحوظة من الصناديق العربية في خطة الهيئة نحو إقامة وتطوير موانئ جديدة، مشيرا الى انه من المنتظر دخولها باستثمارات تصل لـ 15 مليون دولار لتطوير ميناء شرم الشيخ الذي تبلغ تكلفته الاجمالية المبدئية 400 مليون دولار، حيث تتم دراسة العروض المقدمة من جهات مختلفة للتطوير.

وقال هشام أبو سنة خلال لقاء خاص مع «الأنباء»، إن تكلفة إنشاء المرحلة الثالثة من ميناء الطور تبلغ 30 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه في 30 يونيو المقبل بمساهمة من الصناديق العربية بقيمة 15 مليون جنيه.

وأشار الى ان هناك شركات عالمية مثل شركة موانئ دبي تريد الاستثمار في جنوب سيناء وشركات صينية «سي ار بي سي» تريد الدخول في نويبع، موضحا ان كل الشركات تقدم العروض الخاصة بها وسيتم اختيار الأفضل.

وحول المشروعات المستقبلية للهيئة، قال ابو سنة، انه من المنتظر تخصيص أرض في ميناء دهب خلال الفترة القادمة على مساحة 70 ألف متر لإنشاء ميناء ورصيف بحري في دهب لتوفير الخط الملاحي مع السعودية الذي يستغرق ثلث ساعة بكلفة 150 مليون جنيه من خلال تمويل من هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي.

وأضاف ان المرحلة الموازية لميناء دهب ستكون إنشاء محطة متعددة في ميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر ومنطقة لوجيستية خلفية لخدمة المنطقة الاقتصادية في ميناء نويبع بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار عبر استثمار بنظام الـ B.O.T حيث تم الانتهاء من الدراسات وفي انتظار تخصيص الأرض على ان تكون موافقة هيئة العمليات خلال 3 شهور.

وكشف أبو سنة، النقاب عن ان هيئة موانئ البحر الأحمر ينقصها سرعة إنهاء الإجراءات الورقية في اعتماد أو تخصيص أراض أو الموافقات من الجهات الحكومية التي تعطل تدفق الاستثمار حيث ان التعاون مع الشركات أو المستثمرين او التحالف بهمهم التأكد من أن الأرض تكون في حيازة الهيئة والدراسات منتهية.



ونفى وجود شباك واحد لخدمات المستثمرين بالهيئة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات تتبع غالبا موافقة مجلس الوزراء أولا ثم جميع الوزارات الأخرى من جهات الاختصاص مثل وزارة الزراعة والدفاع ومحافظة جنوب سيناء او الحكم المحلي وتعمل جميعها بصورة منفردة ومطلوب أن تعمل على شباك واحد من مجلس الوزراء، وأشار إلى أن الهيئة قدمت مذكرة تطالب بذلك والدراسات جارية لأن تقوم هيئة الاستثمار بدور الوزارات من خلال شباك واحد وبدأت خطوة افتتاح مقر للهيئة العامة للاستثمار في جنوب سيناء ويمكن أن تساعد هيئة الموانئ في تنشيط هذا الموضوع وسيساعد في جذب الاستثمارات بصورة أكيدة.

وقال ابو سنة، انه تم توقيع بروتوكولات توأمة مع ميناء العقبة والسعودية ومذكرات تفاهم مع الجهات التي ترغب في العمل مع الهيئة.