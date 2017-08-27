القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اعلن رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري عبدالله رشدي انه سيتم طرح الوحدات السكنية المميزة للمصريين العاملين في الخارج في اطار مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعي قبل نهاية سبتمبر القادم، مضيفا أنه يتم حاليا تحديد الشروط النهائية للطرح والإجراءات.

وكانت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد قد أكدت في تصريحات سابقة أنه سيتم طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بأسعار تتراوح بين 10 و14 ألف دولار على أن يتم سداد قيمة الوحدات بتحويل بنكي من خارج مصر.