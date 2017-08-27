القاهرة - ناهد امام

أكدت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد أن الخميس المقبل سيكون آخر مهلة للتحويل من مدينة لأخرى بالنسبة لحاجزي الإعلان الثامن.

وأوضحت ان فتح باب تحويل الحجز للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن «الكراسة الزرقاء - الحمراء» الزائدين عن عدد الوحدات ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة، إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، وذلك نظرا لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، بداية من الشهر الجاري.



ومن ناحية اخرى، اكد المشرف على مشروع «دار مصر»، م.كمال بهجات انه سيتم بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، بمدينة 6 أكتوبر، اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل، مضيفا أن الهيئة بدأت في تسليم الوحدات بمدينة العبور، حيث بدأ بنك التعمير والإسكان في تحرير عقود الاستعلام مع الحاجزين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 70 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و30 وحدة بمدينة بدر، على أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعا.