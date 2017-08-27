القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن مجموعة نواب عن موافقتهم على مبادرة النائبة غادة عجمي بالتبرع بـ 1000 جنيه شهريا من مكافأة العضوية لصالح صندوق «تحيا مصر»، فيما اعلن عدد آخر من النواب من رجال الأعمال عن تبرعهم بنصف مستحقاتهم البرلمانية شهريا ردا على حجب اميركا لجزء من المعونات.



وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان البرلمان وبموجب القرار الذي ستصدره هيئة مكتب البرلمان سيحول الى الصندوق شهريا نحو 600 ألف جنيه.



كما علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية خاصة أن مجلس الوزراء سيدرس في اجتماعه الأسبوع القادم الموقف، ليحدد قيمة التبرع لصالح الصندوق وسط تضارب المعلومات عن احتمالية أن يصدر قرار بالتبرع «إجباريا» على أن يتم استقطاع المبلغ من المنبع.