القاهرة - ناهد إمام
قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق مهاب مميش بزيارة الميناء الجديد الذي أنشأته هيئة موانئ سنغافورة لاستيعاب حجم الأعمال المقامة بها، وذكر مميش أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ سنغافورة العالمية لدراسة إدارة وتشغيل وتسويق محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد في نوفمبر 2015 كونها من أكبر الشركات الرائدة في تشغيل الموانئ، وثاني أكبر محطة حاويات عالميا، وتهدف المذكرة إلى إدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد.