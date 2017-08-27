ضبط 5 من المشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية وسط سيناء

افتتاح أول مصنع لإنتاج ورق الدوبلكس

بينما، أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 5 أفراد مشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية بوسط سيناء، فضلا عن تدمير 4 دراجات نارية، و5 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، افادت معلومات متناثرة بأن أمين شرطة استشهد إثر هجوم إرهابي على أحد الأكمنة الأمنية برفح شمال سيناء امس الاول، حيث قالت مصادر إن مسلحين مجهولين هاجموا كمين الاسورة بمدخل مدينة رفح، وأسفر إطلاق النار على قوات الكمين عن استشهاد السيد محمد، أمين شرطة 23 عاما، بطلق ناري في الرأس، بينما لاذ الجناة بالفرار بعد اشتباكات عنيفة مع القوات.

«اللجان النوعية»

بموازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 24 متهما من عناصر «اللجان النوعية» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها، وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع للاستعداد للمرافعة.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي برفض الاستشكال المقدم من اثنين من المحكوم عليهما لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ضدهما لحين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام محكمة النقض وذلك في قضية أحداث العنف الإخواني المسلحة بمنطقة دار السلام.

اتفاقيات تنقيب جديدة

من جهة اخرى، وقع وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن النفط والغاز في الصحراء الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشى» و«ميرلون» الأمريكيتين، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 79 مليون دولار و41 مليون دولار منح توقيع وحفر 17 بئرا استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وأفاد بيان لوزارة البترول، امس بأن قيمة استثمارات الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة أباتشي في منطقة امتياز شمال غرب رزاق بالصحراء الغربية تبلغ حوالي 61 مليون دولار، ومنطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية باستثمارات 12 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون في منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 6 ملايين دولار.

بدوره، افتتح وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل امس أول مصنع في مصر لإنتاج ورق كرتون الدوبلكس بمدينة السادات باستثمارات إجمالية 700 مليون جنيه ويستهدف تصدير 20% من إنتاجه للأسواق الخارجية، كما افتتح خلال الجولة التي قام بها لمدينة السادات الصناعية، خطين لإنتاج الملابس الطبية المعقمة وتصنيع المستلزمات بأحد مصانع الملابس الطبية باستثمارات 11 مليون جنيه ليصل إجمالي خطوط الإنتاج بالمصنع إلى 10 خطوط فيما يبلغ إجمالي استثماراته 35 مليون جنيه وصادراته للأسواق الخارجية حوالى مليون دولار، الى جانب تفقد التوسعات الجديدة بمصنع لإنتاج السجاد بتكاليف استثمارية 240 مليون جنيه فيما تبلغ صادراته السنوية 733 ألف دولار وأيضا تفقد مصنعا لإنتاج الزجاج المسطح والذي تبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه وتبلغ صادراته للخارج 10 ملايين دولار.

البابا تواضروس في اليابان

إلى ذلك، وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية امس إلى اليابان في أول زيارة له من نوعها منذ توليه منصبه في 2012، ومن المقرر أن يقوم خلال زيارته بتدشين أول كنيسة قبطية في اليابان، كما سيتوجه إلى استراليا ليقوم بعدة أنشطة رعوية، من بينها وضع حجر الأساس لمبنى مطرانية سيدني وكذلك حجر الأساس لكنيسة جديدة بكيلفال.