القاهرة - هالة عمران

أكد المتحدث الرسمي ومستشار وزير التموين ممدوح رمضان أن جميع السلع التموينية متوافرة والاحتياطيات آمنة وان المخزونات لدى الحكومة من السلع الأساسية والاستراتيجية تكفي الحدود الآمنة.

وأكد رمضان في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عدم وجود أزمات في أسعار السلع التموينية وأنها متوافرة في جميع منافذ البيع، لافتا الى أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تقرر تكثيف الحملات التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين من خلال المرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات الأسماك والسلع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية جميع السلع المعروضة ومتابعة أسعارها، كذلك حملات مرورية خاصة للتأكد من عرض السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع سحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن سعر كيلو اللحم المجمدة المطروح في الأسواق يبلغ 60 جنيها، وكيلو لحم الخراف يبلغ 60 جنيها أيضا، والجاموسي بـ 50 جنيها، والبقري بـ 55 جنيها، كما أن هناك أماكن مخصصة أمام المجمعات الاستهلاكية لبيع الخراف، تتم مراقبتها على مدار الساعة لكشف أي مخالفات.

وحول أزمة السكر المفتعلة، أكد رمضان أن رصيد السكر يصل إلى مليون طن، بالإضافة إلى باقي تعاقدات الخارج والتي تصل إلى نصف مليون أخرى سترد حتى نهاية أكتوبر المقبل، موضحا أن صرف السلع التموينية للبقالات سيبدأ من بداية الشهر وهو أول أيام العيد، حتى نهاية شهر سبتمبر.