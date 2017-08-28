إعداد - مجدي عبدالرحمن

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بتفاعيل السلطات الكويتية مع الأمن المصري، حيث قامت السلطات الكويتية بتسليم الإنتربول المصري اثنين من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين وهما: أحمد عبدالموجود خضيري محمد وعلي حمودة حسن عبدالعال المطلوبان في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج والصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإحراز أسلحة بدون ترخيص.

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اضطر 193 راكبا مسافرا على متن طائرة شركة طيران النيل في مطار القاهرة امس الأول للتعبير عن غضبهم بسبب تأخر رحلتهم عن الإقلاع إلى الكويت لمدة تزيد على 5 ساعات، نظرا لعدم وصول الطائرة من الخارج.

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قررت لجنة التعليم البرلمانية استدعاء وزير التعليم طارق شوقي لمناقشته في قراراته الأخيرة بإلغاء الشهادة الابتدائية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد للمدارس بمختلف مراحلها المقرر في 23 سبتمبر المقبل، بينما اعلن المجلس الاعلى للجامعات ان 16 سبتمبر هو الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد.

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طالب مجموعة من النواب بإجراء تحقيق عاجل في واقعة انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثانية في 2017 عن مدينة الإنتاج الإعلامي مساء امس الأول سعيا لتحديد المسؤولية وأشاروا إلى ضرورة إصلاح مصدر الأعطال المتكرر بالمدينة والتي تؤثر على سمعة الإعلام المصري بالخارج.

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استقبل اصحاب المعاشات خبر تأجيل صرف معاشاتهم لما بعد العودة من عطلة عيد الاضحى بحالة من الغضب، حيث كشف رئيس نقابة اصحاب المعاشات سعيد الصباغ ان الحل الوحيد للحصول على صرف معاش في شهر سبتمبر هو استخدام ماكينات الصرف الآلي باعتبارها طوق النجاة الوحيد لتوفير المعاش خلال عيد الأضحى.