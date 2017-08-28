القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع الشيخ عبدالرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشي، المستثمرين السعوديين، لبحث زيادة استثمارات آل شربتلي في مصر بالشراكة مع الشيخ فهد الشبكشي.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الشربتلي أن الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع الشبكشي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، أبرزها الاستثمارات بشركة جولدن بيراميدز بلازا بمجمع سيتي ستارز السياحي بنحو 714 مليون دولار، والاستثمارات في شركة جولدن بكوست للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ وخليج سوما بالغردقة بنحو 365 مليون دولار، واستثمارات بالشركة العربية للتنمية العقارية «اركو» بنحو 1.4 مليار دولار، واستثمارات بشركة جنوب الوادي للأسمنت بنحو 281 مليون دولا ر، واستثمارات متنوعة بالبورصة المصرية بنحو 95.5 مليون دولار.

واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح من حسن الشربتلي، نجل الشيخ عبدالرحمن الشربتلي، عن اعتزام مجموعة الشربتلي ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 2.150 مليار دولار، تتمثل في التوسع في مشروعي شركة جولدن كوست بشرم الشيخ في منطقة النبق وفي الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار، وتنفيذ الخط الثاني للإنتاج بشركة جنوب الوادي للاسمنت باستثمارات 150 مليون دولار، وتنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقارية «اركو» باستثمارات مليار دولار.