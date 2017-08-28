الوادي الجديد - هناء السيد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن فتح فرص الاستثمار بعد طرح قانون الاستثمار الجديد وضمان حق الانتفاع، كما أعلنت مؤخرا عن تخصيص 131 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد م.مجدي الطماوي كشف في مقابلة خاصة لـ«الأنباء» عن امتلاك المحافظة للعديد من مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي من خلال العديد من الأماكن الأثرية والسياحية وكذلك الرمال البيضاء التي تستخدم لصناعة الزجاج وأيضا معادن مثل الفوسفات والحجر الجيري والرخام والطفلة الزيتية، بالإضافة إلى المقومات السياحية والسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

وذكر ان هناك مجالات لإنشاء فنادق ومشاريع خدمية خاصة لاسيما ان الوادي الجديد يتمتع بوجود «عيون للمياه الكبريتية» التي تستخدم في الاستشفاء البيئي، كما تم رفع كفاءة العديد من الطرق وتمهيدها مثل طرق «الفرافره - ديروط» بطول 310 كيلو وطريق «تنيده -منفلوط» وجار تنفيذ باقي الخطط لتميد الطرق.

ونظرا لما تتميز به المحافظة من كونها الأكثر نسبة سطوعا للشمس على مستوى العالم فإن المجال مفتوح لتنفيذ مشروعات حقول الطاقة الشمسية والتي يمكن أن يتم تصديرها.

وأكد الطماوي ضرورة دعم المستثمرين الجادين وتقديم كل التسهيلات والسرعة في إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة.

وأضاف ان الثروة الرئيسية للمحافظة تتمثل في محصول البلح الذي يتم تصديره، كما تقوم عليه العديد من الصناعات مما يتيح فرص العمل للشباب، وكذلك مصنع الفخار الذي يتم توزيع إنتاجه على مستوى الجمهورية ويشارك بالمعارض الدولية.

وذكر ان محافظة الوادي الجديد خصصت نحو 28.5 مليون جنيه، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بمركز الخارجة والقرى ضمن موازنة العام المالي الجديد 2017/2018، حيث تم توزيع الاعتمادات المالية على 4 قطاعات، هي الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية منها 2.5 مليون لقطاع الكهرباء و17 مليونا لقطاع الطرق و9 ملايين لقطاع تحسين البيئة.

كما اعلن الطماوي انجاز المرحلة الأولى من «الممشى السياحي» شمال مدينة الخارجة، مضيفا انه تم البدء في 500 متر إضافية من الممشى الذي يستهدف إضفاء الطابع الحضاري والجمالي لشمال المدينة، بالإضافة إلى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في وجود ممشى آمن لهم.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح الممشى بشكل رسمي بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية وتزويده بكل الخدمات اللوجستية التي من المقرر إتاحتها للشباب بهدف توفير فرص عمل بديلة.