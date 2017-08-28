القاهرة - ناهد إمام

وقعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم امس بروتوكول تعاون مع شركة wellspring، لعمل معسكرات لأبناء المصريين في الخارج، لأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة العمرية (12 - 16 سنة) في مدينة شرم الشيخ.‎

وقالت مكرم، إن البرنامج يشمل بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة، حيث يتضمن البروتوكول التأكيد على تنظيم نوعين من المعسكرات، معسكرات الشباب (13 - 16 سنة) ومعسكرات الآباء والأبناء (أبناء من سن 8 - 16)، التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع، بالتعاون بين الشركة والوزارة، وأشارت إلى أن الهدف من التعاون مع المؤسسة يهدف لخدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم، من خلال أنشطة أثناء إجازة الأسرة هو أمر حتمي لزيادة الانتماء، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج خاصة لصد ما يتعرضون له أحيانا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن.