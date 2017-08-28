القطان يودّع الفوج الأول من حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

البابا تواضروس الثاني يدشن أول كنيسة قبطية في اليابان بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع أليكسي ليخاتشوف الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية «روس أتوم»الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث أكد حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا، وبدوره، اكد ليخاتشوف تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد صحة ما تردد بشأن علم الحكومة بقرار الإدارة الأميركية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنويا قبل فترة من صدور القرار، مضيفا ان وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا من نظيره الأميركي ريكس تيليرسون مساء الثلاثاء الماضي وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أثناء عودته إلى القاهرة وان الاتصال كان بعد صدور القرار الأميركي بالفعل، وقبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه.

وبمناسبة عيد الأضحى، فتحت السلطات المصرية امس معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين، لعبور العالقين من المرضى وأصحاب الإقامات لمدة يومين فقط.

إلى ذلك، ألقت هيئة الرقابة الإدارية ظهر امس القبض على (س.خ) نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، وذلك عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت تقاضي المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

وأشارت الرقابة الإدارية إلى أنه تبين أيضا أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين، تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

وأضافت أنه تم عرض كافة وقائع الاتهام على المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، والذي أصدر قراره بضبط جميع أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وتم ضبطهم ومستندات المخالفات، وتقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

هذا وقد قام السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي العربي أحمد القطان امس بتوديع الفوج الأول من الحجاج من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام تكريما وتقديرا منه لأسر الشهداء الذين ضحى أبناؤهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وإلى طوكيو، فقد دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح امس كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس التي تعد أول كنيسة قبطية في اليابان.