قررت الحكومة المصرية عمل تفتيشات مفاجئة وإجراء تحاليل مخدرات لكل موظفيها، حيث أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الجهاز المختص بمتابعة وتطبيق قواعد إصلاح الجهاز الحكومي، أن الجهاز سيقوم بتنظيم حملات مفاجئة على موظفي الجهاز الإداري الحكومي وإجراء تحاليل للتأكد من تعاطي أي منهم المخدرات من عدمه.



وقال إنه حال التأكد من إيجابية نتائج التحاليل وثبوت تعاطي أي موظف للمخدرات، أو أي نوع من المواد المخدرة فسيتم إنذاره لمرة واحدة، وإذا ثبت تكرار تعاطيه فسيتم فصله من العمل فورا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنه، مشيرا إلى أن الوزارات رشحت حتى الآن 54 متدربا لبرامج التدريب على نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.



وأكد انه تم استحداث مستوى وظيفي لمنصب مساعدي ومعاوني الوزراء، وسيكون اختياريا لكل وزير، مضيفا أنه يشترط عدم تجاوز عمر معاوني الوزراء عند تعيينهم 40 عاما، لمنح فرصة أكبر للشباب، على ألا تتعدى رواتبهم 42 ألف جنيه.



وأشار إلى أن الحكومة وضعت قواعد للإصلاح الإداري وتطوير جهازها الحكومي، وتعمل أيضا على متابعة تطبيق تلك القواعد للتأكد من مسايرة الجهاز الإداري للتطوير بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.