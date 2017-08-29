القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أمس خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها من 16.25 جنيها لمدة شهر اعتبارا من أول سبتمبر، وهي القيمة التي تستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، علما بأن الدولار يتداول في البنوك المصرية عند نحو 17.75 جنيها في المتوسط مقابل 17.95 جنيها قبل شهر.

من جهة أخرى، طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، امس سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات.