إعداد: ناهد إمام ـ وهناء السيد

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر برئيس مجلس إدارة شركة الأقاليم السبعة الدولية الأمير خالد بن وليد آل سعود، الذي أعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر عبر إقامة عدد من المشروعات خاصة في مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى الدخول في شراكة لتوسيع عدد من المشروعات الحالية ودعم أي مشروعات متعثرة في مصر، مؤكدا على العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، وحرص بلاده على دعم مصر.

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قررت محكمة جنايات القاهرة امس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 494 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى 18 سبتمبر المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

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أعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد أن يوم 20 سبتمبر المقبل هو آخر موعد للتقدم لحجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي.



وأوضحت أنه تم بيع ما يقرب من 90 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، بمكاتب البريد، منذ فتح باب الحجز وحتى الآن.

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي أنه تم سحب 207460 كراسة شروط لحجز 24024 قطعة أرض بين إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا تم طرحها بنظام القرعة العلنية في 19 مدينة جديدة، في حين دفع 126182 حاجزا مقدمات الحجز في الفترة نفسها.

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أعلن رئيس مجموعة بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس «خليجيون في حب مصر» د.يوسف العميري عن تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه لأفضل 3 مشاريع للشباب بواقع مليون جنيه لكل مشروع، يتم طرحها خلال مؤتمر مصر باب الوصل الذي سيعقد بشرم الشيخ 13 سبتمبر المقبل بهدف تعزيز قنوات التكامل الاقتصادي العربي، وتبادل الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة المتوافرة في الاقتصاد المصري، بما فيها مشاريع الشباب، والمشاريع النوعية في مجالات الطاقة، والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات.