قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

تصفية 7 تكفيريين وتدمير 14 وكراً شمال سيناء

القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية امس بأن وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية ستجري، خلال ايام في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم «حماة الصداقة 2017».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بيان للوزارة أن المظليين الروس والمصريين سيتدربون على إتقان عمليات الإنزال الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في منطقة تنفيذ المهمة، إضافة إلى الاستيلاء على منطقة جبلية.

أكاديمية تأهيل الشباب

من جهه اخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016 والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة.

وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من 6 مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.



كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة قناة السويس لمناقشة الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التعاون الجاري تنفيذها مع الصين، وذلك في إطار التحضير للزيارة القادمة للرئيس إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، أخذا في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من أطر تعاون متنوعة ومتشعبة ومشاركة العديد من الشركات الصينية في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر، وبما يعكس تطور العلاقات المصرية- الصينية وما تشهده من زخم خلال السنوات الماضية تكلل بالتوقيع على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة السفير علاء يوسف أن زيارة السيسي للصين تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني لمشاركة مصر في الاجتماعات التي تستضيفها بلاده لقمة دول تجمع «بريكس» الذي يضم في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب افريقيا، حيث تسهم تلك الدول مجتمعة بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.

وأضاف أن السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الفيتنامية هانوي للقيام بزيارة رسمية، تعد هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الفيتناميين وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامي وسكرتير عام الحزب الشيوعي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

شكري في بيلاروسيا

وإلى بيلاروسيا، حيث سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تعكس الرغبة المصرية في تطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق، على ضوء نجاح زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر في يناير الماضي، وحرص الجانب المصري على متابعة تنفيذ الاتفاقات والبرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الزيارة.

ومن جديد، توصلت بعثة مصرية إلى كشف آثري جديد وسط مقابر منطقة ذراع ابو النجا في غرب مدينة الأقصر (721 كم جنوب القاهرة)، وذلك عبر أحد الممرات الملاصقة لمقبرة «أوسر حات» قاضي طيبة، والتي اكتشفتها البعثة في أبريل الماضي، وعثر بها على خبيئة ضمت مئات التماثيل وعشرات التوابيت والمومياوات الفرعونية.



وطبقا للمصادر، فإن منطقة ذراع أبوالنجا ستشهد بعد عيد الأضحى الإعلان عن العثور على مقبرة فرعونية جديدة ملاصقة للمقبرة التي تحمل رقم 157، والتي توصلت اليها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة عبر عملها بمقبرة أو سرحات الذي كان طريق المصريين للتوصل لكشفهم الأثري الجديد.

تصفية 7 تكفيريين

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية استهداف البؤر الإرهابية في شمال سيناء، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين شديدي الخطورة من بينهم اثنان من قيادات العناصر الإرهابية، كما تم اكتشاف وتدمير 14 وكرا خاصا بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على أدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ـ احتياجات إدارية وملابس عسكرية ـ أجهزة اتصال ـ أجهزة كمبيوتر ـ كمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وتدمير 8 عربات و4 دراجات نارية، فضلا عن اكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء.