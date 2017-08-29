قالت ألمانيا امس إنها توصلت لاتفاق مع مصر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها في إطار مسعى أوسع نطاقا تضطلع به برلين لصد موجات من المهاجرين أججت توترات سياسية داخلية.



وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت: إن الاتفاق مع مصر سوف «يكافح الهجرة غير الشرعية والتهريب الإجرامي للبشر».



وقال زايبرت في مؤتمر صحافي في برلين: «وفق هذا الاتفاق هناك عدد من الإجراءات للدعم الاقتصادي والسياسي لتوفير مناخ أفضل وظروف معيشية أفضل للاجئين في مصر».



وأضاف: «معا سننشئ مركزا للوظائف والهجرة وإعادة الدمج».



وسيكون المركز في مصر وهي دولة عبور لمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.