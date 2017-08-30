الوادي الجديد ـ هناء السيد

يعد مركز «ناصر الثورة» بمحافظة الوادي الجديد من اكثر المراكز للإنتاج الزراعي والحيواني والداجنة داخل الوحدة المحلية بالمحافظة.

«الأنباء» التقت رئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر الثورة بالوادي الجديد أزهار سعد محمد التي تعد أول امرأة تتولى هذا المنصب وتحديدا منذ 10 سنوات، حيث اوضحت أن المركز يمتلك العديد من المقومات للاستثمار السياحي والحيواني والزراعي، حيث تمتلك القرية أراضي صالحة لزراعة المحاصيل الصيفية والشتوية وكذلك زراعة المحصول الرئيسي وهو البلح.

وعن المقومات السياحية، قالت أزهار ان المركز يضم بئر «ناصر» وبئر «مجاويش» وهما من المزارات السياحية المشهورة بفضل احتوائهما على المياه الكبريتية والرمال الساخنة التي تستخدم للاستشفاء البيئي.

وحول خطة المركز الاستثمارية القادمة، ذكرت انه جار تنفيذ مشروع الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من محطة تنقية المياه بتكلفة 6.5 ملايين جنيه، مضيفة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة التنمية الموحدة حيث يتم تنفيذ مشروعات في مجال الكهرباء بتكلفة قدرها 150 ألف جنيه، حيث يتم تركيب محول كهربائي بالوحدة المحلية وتركيب أعمدة وكشافات، وبالتالي المركز مهيأ لاستقبال المشاريع الاستثمارية من خلال دراسات الجدوى التي تقدم إلى المحافظة.

وأشارت إلى أن مناخ محافظة الوادي الجديد يناسب المحاصيل الزراعية خاصة لتجفيف بعض المحاصيل ومنها الليمون الذي يتم تصديره للعديد من الدول العربية وجار التجهيز لإنشاء مصنع للألبان، خصوصا ان إنتاج المركز منها كبير جدا، كما يوجد دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون فوائد.

وذكرت أن المركز ينظم ويستقبل ندوات توعوية ثقافية طبية مع المجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات للتوعية والتثقيف.

وأشارت ازهار إلى انه بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» سيتم إنشاء 60 منزلا للحالات الأولى بالرعاية وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المؤسسة وبتمويل من مؤسسة الوليد بن طلال لتنفيذ مشروع «سترة» لتحسين بيئة السكن وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي.