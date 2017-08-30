3 اتفاقيات لحفر 16 بئراً باستثمارات 81 مليون دولار القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري امس ببوخارست مباحثات سياسية مع نظيره الروماني تيودور مليشكانو تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وذلك بالتزامن مع الاحتفال هذا العام بمرور 110 سنوات على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين مصر ورومانيا، كما أكدا حرصهما على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وبرامج للتعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي تشمل مجالات عديدة من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والموارد المائية.

وقد شهدت الزيارة التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، الأولى حول تبادل الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الديبلوماسية ولمهمة، والثانية حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين، والثالثة بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة المصرية والرومانية.

من جهة أخرى، وقع وزير البترول المصري طارق الملا 3 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز لحفر 16 بئرا جديدة في الصحراء الغربية بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 81.4 مليون دولار كحد أدنى مع شركة رويال داتش شل وشركة ابيكس للنفط، مع منح توقيع بقيمة 23.2 مليون دولار، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى مع شل استثمار 35.5 مليون دولار، بينما تتضمن الاتفاقيتان الثانية والثالثة مع ابيكس، التي تعمل للمرة الأولى في مصر، استثمار ما إجماليه 45.9 مليون دولار في مشروعين.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، تشي بينج مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قضائيا، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقية الحدود البحرية بين مصر وقبرص، حيث قالت في أسباب حكمها إن هذا النوع من الاتفاقيات يدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء.

اما محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، فقد قررت إدراج أسماء 56 متهما ينتمون لجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، حيث جاء في حيثيات الحكم، الذي نشر بالجريدة الرسمية، امس أنه ثبت على المتهمين بتلك الدعوى تولي البعض منهم قيادة جماعة الإخوان واشتراك الآخرين في عضويتها وارتكاب بعضهم جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال وتهريب لبعض الأموال إضرارا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف القانون إضرارا بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام.

بموازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

بدوره، قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 متهمين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية، كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.